إقامة المختبر الصيني المصري للطاقة الجديدة بمركز بحوث التنمية الإقليمية بسوهاج‎

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،​ ​محافظ سوهاج عن إقامة المختبر الصيني المصري المشترك للطاقة الجديدة والمتجددة بمركز بحوث التنمية الإقليمية التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمحافظة سوهاج.

> جاء ذلك خلال لقاء والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وذلك بمقر الإكاديمية بالقاهرة مع الوفد الصيني الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر.

وناقش اللقاء متابعة وتنفيذ المختبر الصيني المصري المشترك للطاقة الجديدة والمتجددة ، والمزمع إٌقامته بمركز بحوث التنمية الإقليمية التابع للأكاديمية بسوهاج.

> وأعرب محافظ الإقليم عن ترحيبه بتنفيذ المشروع علي أرض المحافظة ، مؤكدًا علي توفير كافة سبل الدعم للإسراع في تنفيذ المشروع بإعتباره أحد المشروعات التي تعني بالتنمية والتطوير الإقليمي الذي تنشده محافظة سوهاج خاصة وخدمة محافظات الصعيد عامة.