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مصدر بالكهرباء لـ ONA: حريق وراء قطع التيار في 6 محافظات بجنوب الصعيد

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مصدر بالكهرباء لـ ONA: حريق وراء قطع التيار في 6 محافظات بجنوب الصعيد مصدر بالكهرباء لـ ONA: حريق وراء قطع التيار في 6 محافظات بجنوب الصعيد

احتراق محول – ارشيفية

شهدت محافظة قنا اليوم الأحد؛ انقطاع التيار الكهربائي مدة ساعة، وتسببها في توقف الأنتاج بمصنع الألومنيوم بنجع حمادي شمال المحافظة، بسبب عطل بمحطة محولات نجع حمادي الجهد 500.

وذكر مصدر مسئول بشركة الكهرباء، نشوب حريق بالقرب من محطة كهرباء السد العالي مما تسبب فى فصل دائرتين كهربائيتين بقوة 500 والمغذيتين لمحطة محولات نجع حمادي 500 ك.ف، التي تغذي محافظات أسوان البحر الأحمر والوادي الجديد والأقصر وقنا وسوهاج.

وأضاف أنه جرى توصيل الكهرباء لبعض المناطق في الصعيد منها نجع حمادي، ويجري حاليًا إصلاح العطل لعودة توصيل الكهرباء لكافة المناطق التي انقطع عنها التيار.

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