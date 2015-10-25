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محافظة الوادي الجديد ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لموجة الطقس السيئ‎

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محافظة الوادي الجديد ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لموجة الطقس السيئ‎ محافظة الوادي الجديد ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لموجة الطقس السيئ‎

أرشيفية

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، أن محافظة الوادي الجديد رفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لموجة الطقس السيئ، والتي تضرب حاليًا عددًا من محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ الوادي الجديد، على ضرورة إعداد تقرير يومي مسبق عن الطقس من محطة الأرصاد الجوية بالمحافظة والإبلاغ الفوري عما قد يحدث من أمطار أو سيول وتحديد اتجاه وسرعة وشدة الرياح وتحرك الرمال، وشدد على ضرورة مراجعة مخرات السيول، والتأكد الدائم من خلوها من أي انشاءات أو مبان، وتطهيرها بصفة مستمرة، وسرعة اكتشاف المناطق المتوقع حدوث سيول بها، وتحديد المخرات بها.

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