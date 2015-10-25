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الثنى يبحث مع لجنة الصحة بالبرلمان الليبى الاختناقات التى تواجه قطاع الصحة

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الثنى يبحث مع لجنة الصحة بالبرلمان الليبى الاختناقات التى تواجه قطاع الصحة الثنى يبحث مع لجنة الصحة بالبرلمان الليبى الاختناقات التى تواجه قطاع الصحة

>التقى رئيس الليبية عبد الله الثنى، اليوم الأحد، بمدينة البيضاء ، رئيس وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة رضا العوكلي، تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الصحية ووضع المستشفيات.

وقال بيان للحكومة اليوم،إن الاجتماع برئاسة الثنى بحث الاختناقات التى يواجهها القطاع الصحى التى تحول دون أداء مهامه على أكمل وجه.

وأضاف أنه تم استعرض الخطط والبرامج المعدة من قبل وزارة الصحة للرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى احتياجات قطاع الصحة فى مدينة بنغازى و المرافق الصحية بالمدينة.

يشار إلى أن تم خلال الأيام الماضية عقد اجتماع فى مدينة بنغازى استعرض فيه عدة مشاكل متعلقة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والحماية الأمنية للمستشفيات فى المدينة .

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