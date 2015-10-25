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ارتفاع حصيلة قتلى هجوم بنغازى إلى 12 قتيلًا

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ارتفاع حصيلة قتلى هجوم بنغازى إلى 12 قتيلًا ارتفاع حصيلة قتلى هجوم بنغازى إلى 12 قتيلًا

>ارتفعت حصيلة القتلى بسقوط قذائف الجمعة على تظاهرة مناهضة لمشروع الامم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطنى فى بنغازى شرق ليبيا إلى 12 قتيلا و39 جريحا، وفق حصيلة جديدة نشرت الاحد.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت الجمعة عن سقوط خمسة قتلى و30 جريحا.

وقالت وكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا انه بحسب الحصيلة الطبية الاخيرة، فإن عدد ضحايا سقوط قذائف على محلة الكيش فى بنغازى يوم الجمعة ارتفع إلى 12 قتيلا و39 جريحا.

وفى وقت سابق، اورد مركز بنغازى الطبى على صفحته على فيسبوك انه استقبل ثمانية قتلى، فيما اشار مستشفى الجلاء إلى تسجيل اربعة آخرين، ما يعنى أن المجموع هو 12 قتيلا.

وتعذر حتى الآن معرفة الجهة التى تقف وراء الهجوم.

وتقود بعثة الامم المتحدة إلى ليبيا، منذ سنة، حوارا للتوصل إلى حل الازمة الليبية بين المؤتمر الوطنى العام الممثل ببرلمان طرابلس غير المعترف به دوليا، والحكومة والبرلمان المعترف بهما دوليا فى شرق ليبيا.

وفى التاسع من تشرين الاول/اكتوبر، اقترحت البعثة الاممية تشكيلة حكومة وفاق وطنى برئاسة فايز السراج، على أن تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدا فى 20 تشرين الاول/اكتوبر الحالى.

لكن هذا الاقتراح رفضه برلمانا طبرق وطرابلس.

وتتطلع الدول الغربية والاتحاد الاوروبى خصوصا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا تمهد لقيام دولة مؤسسات قادرة على مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجماعات المتطرفة التى وجدت فى الفوضى الليبية موطئ قدم لها، ومن بينها تنظيم الدولة الاسلامية الذى يسيطر منذ اشهر على سرت (450 كلم غرب طرابلس).

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