"أطباء بلا حدود" تتهم الحوثيين باحتجاز شحنة مساعدات طبية قبل دخولها تعز

>اتهمت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأحد، جماعة الحوثيين باحتجاز شحنة مساعدات طبية على أبواب تعز .

وأوضحت المنظمة فى بيان لها أوردته قناة (العربية) أن شاحنتين محملتين بمواد طبية مرسلة إلى " منطقة محاصرة" من تعز (جنوب غرب) "تم احتجازهما مجددا عند حواجز للحوثيين الذين رفضوا إدخالهما إلى المنطقة" ، مضيفة أن هذا الرفض جاء رغم أسابيع من المفاوضات المكثفة مع مسؤولى الحوثي.

ومن جانبها ، قالت مسؤولة المنظمة فى اليمن كارلين كلايجر " من المحبط جدا أننا لم نحرز أى تقدم فى محاولاتنا لإقناع هؤلاء المسؤولين بضرورة تقديم مساعدة طبية حيادية إلى ضحايا المعارك القائمة، رغم الدعم المستمر الذى نقدمه إلى الأجهزة الصحية فى المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون" .

وتشهد تعز معارك مستمرة بين القوات الموالية للحكومة اليمنية التى تسيطر على وسط المدينة، والحوثيين وحلفائهم.

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