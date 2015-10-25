بالفيديو والصور.. لحظة محاولة أمين شرطة الانتحار من أعلى برج لاسلكى بإمبابة

ينشر "اليوم السابع" صور محاولة أمين شرطة بقسم امبابة الانتحار من أعلى برج لاسلكى تابع للنجدة بجوار قسم الشرطة، وذلك بعد صدور قرار بنقله إلى قسم شرطة الوراق.

وكان مصدر أمنى قد صرح بأن أمين الشرطة سبق إيقافه عن العمل بتهمة تحريض زملائه على الإضراب وفور انتهاء التحقيق معه فوجئ بصدور قرار بنقله، مما دفعه للصعود أعلى البرج، مهددا بالانتحار تعبيرا عن الظلم الذى لحق به كما يدعى، ويحاول عدد من القيادات الأمنية وزملائه إقناعه بالنزول.

أمين شرطة بنجدة الجيزة يهدد بالانتحار بعد صدور قرار بنقله إلى قسم الوراق

أمين شرطة النجدة المهدد بالانتحار يطالب بحضور مدير أمن الجيزة لحل مشكلته