أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التضامن: 10آلاف جنيه لأسرة المتوفى فى سيول الإسكندرية ومساعدات للمتضررين

Google+ Print
التضامن: 10آلاف جنيه لأسرة المتوفى فى سيول الإسكندرية ومساعدات للمتضررين التضامن: 10آلاف جنيه لأسرة المتوفى فى سيول الإسكندرية ومساعدات للمتضررين
قررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف مساعدات مالية للأسر المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة بمحافظة الإسكندرية، وسيتم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه مع المتوفى، إضافة إلى توفير مخيمات وأماكن إقامة لمن يحتاجها بصفة مؤقتة.

وقالت غادة والى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة لحصر الخسائر التى تعرضت لها بعض الأسر، ومساعدتهم وفقاً لكل حالة، لافتة إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه لمساعدة الأسر المتضررة، وأن جميع الجهات تتكاتف حالياً من أجل ذلك.

كانت غادة والى وزير التضامن الإجتماعى توجهت إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة ومعرفة الخسائر والأضرار التى لحقت ببعض الأسر.


>- محافظ الإسكندرية فى مرمى النيران بعد غرق عروس البحر المتوسط فى "شبر ميه".. وهاشتاج "المسيرى لازم يمشى" على "تويتر" بعد فشله فى مواجهة أزمة الشتاء.. ويؤكدون: إسكندرية عايزة "سباك" مش محافظ
>

- بالفيديو والصور.. كارثة إنسانية فى الإسكندرية بسبب الطقس السيئ.. مصرع 6 أشخاص حاولوا الاختباء من المطر صعقا فى سقوط كابل كهرباء ترام.. والمحافظ: تطوير شبكة الصرف لمواجهة الأزمة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري