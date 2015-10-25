التضامن: 10آلاف جنيه لأسرة المتوفى فى سيول الإسكندرية ومساعدات للمتضررين

قررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف مساعدات مالية للأسر المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة بمحافظة الإسكندرية، وسيتم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه مع المتوفى، إضافة إلى توفير مخيمات وأماكن إقامة لمن يحتاجها بصفة مؤقتة.

وقالت غادة والى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة لحصر الخسائر التى تعرضت لها بعض الأسر، ومساعدتهم وفقاً لكل حالة، لافتة إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه لمساعدة الأسر المتضررة، وأن جميع الجهات تتكاتف حالياً من أجل ذلك.

كانت غادة والى وزير التضامن الإجتماعى توجهت إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة ومعرفة الخسائر والأضرار التى لحقت ببعض الأسر.

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