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وزير النقل يقرر إلغاء تصاريح السفر المجانية بالقطارات

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وزير النقل يقرر إلغاء تصاريح السفر المجانية بالقطارات وزير النقل يقرر إلغاء تصاريح السفر المجانية بالقطارات
قرر الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل وقف العمل بالحجز بتصاريح السفر أو الميداليات المجانية السابق صرفها من هيئة السكة الحديد لكافة الجهات الخارجية، والتى كانت الهيئة تصرفها كمجاملات لمؤسسات الدولة والجهات الرقابية والشخصيات العامة وبعض المسئولين.

وقال وزير النقل فى تصريحات له أنه تم اتخاذ هذا القرار نظرا لما تعانيه السكة الحديد من عجز مالى يتزايد بصورة مستمرة نتيجة التغيير المستمر فى الأسعار العالمية لقطع الغيار، وارتفاع التشغيل والصيانة لأصول الهيئة.

وأوضح وزير النقل أن هيئة السكة الحديد أصدرت حوالى 580 تصريحا مجانيا بدرجات مختلفة تتكلف سنويا 26 مليون جنيه بالأسعار الحالية خلال العام الحالى، وبتكلفة تجاوزت مئات الملايين من الجنيهات على مدار السنوات الماضية.
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مصر 365

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