الصحة : إصابة 7 تلاميذ بتسمم غذائي بمجمع مدارس سنورس بالفيوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نقل 7 تلاميذ من مجمع مدارس سنورس بالفيوم إلى مستشفى سنورس المركزي إثر الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي، حيث كانوا يعانون من قىء وإسهال وإعياء شديد.

وأشارت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم، إلى أنه تم عمل الإسعافات اللازمة لجميع الحالات، وجميعها مستقرة، لافتة إلى أن ( 6 )حالات منهم بمستشفى سنورس المركزي، بينما تم نقل حالة واحدة لطفل عمره 12 عام إلى مستشفى الفيوم العام حيث كان يعاني من تشنجات وتلقى العلاج اللازم وحالته مستقرة الآن.

وأضافت الوزارة أنه تم أخذ عينات من الأغذية والمشروبات بالمقصف المدرسي وعينات من القئ للمصابين، وجاري تحليلها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة لمعرفة النتائج.