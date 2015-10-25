وزارة الصحة : 5 وفيات نتيجة سقوط الأمطار بالإسكندرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 5 أشخاص نتيجة سقوط الأمطار بمحافظة الإسكندرية.>وأوضحت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم أن هناك 3 حالات لقوا مصرعهم نتيجة سقوط كابل كهرباء خاص بالترام من بينهم طفلين شقيقين ورجل، بالإضافة إلى نفوق حصان.

أما حالة الوفاة الرابعة لشاب يبلغ من العمر 25 سنة ولقي مصرعه نتيجة سقوطه في حفرة بها سلك كهرباء.

والحالة الخامسة لقبطان بحري حاصرته المياه داخل سيارته بمنطقة المندرة حتى لقى مصرعه غرقا .

>