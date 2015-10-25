أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السفارة الأمريكية: القاهرة وواشنطن احتفلتا باستئناف إنتاج دبابات أبرامز إم1 إيه1

Google+ Print
السفارة الأمريكية: القاهرة وواشنطن احتفلتا باستئناف إنتاج دبابات أبرامز إم1 إيه1 السفارة الأمريكية: القاهرة وواشنطن احتفلتا باستئناف إنتاج دبابات أبرامز إم1 إيه1
كشفت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن احتفال أقيم اليوم بين والولايات المتحدة بمناسبة استئناف الإنتاج المشترك للدبابات من طراز أبرامز إم1 إيه1، مشيرة إلى أن الاحتفال أقيم فى مصنع الدبابات المصرى خارج القاهرة.

وقالت السفارة فى بيانها "يعد تصنيع دبابات إم1 إيه1 فى مصر جزء من الدعم الأمريكى المستمر لدور مصر الحيوى كعامل من عوامل الأمن والاستقرار فى المنطقة، فمن خلال هذا البرنامج يوفر مصنع الدبابات وظائف لأكثر من 2500 مصرى، كما أنه يدعم قدرة القوات المسلحة المصرية للدفاع عن البلاد".

وأضافت السفارة أنه حضر الاحتفال كل من وزير الإنتاج الحربى اللواء محمد العصار، وكبير مسئولى وزارة الدفاع الأمريكية بالقاهرة اللواء تشارلز هوبر، وعدد من كبار المسئولين.

وقال السفير الامريكى بالقاهرة ستيفن بيكروفت أن هذا الحدث "دليل آخر على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر. فعلى مدار ما يقرب من ثلاثة عقود تعاونت مصر والولايات المتحدة بنجاح في الإنتاج المشترك للدبابات. وهذا هو المصنع الوحيد في العالم الذي ينتج دبابات جديدة من طراز إم1 إيه1، ويوفر للشعب المصرى وللقوات المسلحة وظائف وقدرات أمنية".

وقالت السفارة "يأتى استئناف الإنتاج المشترك للدبابات من طراز أبرامز إم1 إيه1 كأحدث خطوة تتخذها الأمريكية لمواصلة شراكتها مع مصر وكجزء من التزام الولايات المتحدة السنوي البالغ 1.3 مليار دولار لدعم الأمن المصرى. وبالإضافة إلى توفير وظائف في مصر، يتضمن هذا البرنامج للتعاون المشترك فرصاً للتدريب والدعم مما يساعد على بناء علاقات بين المصريين والأمريكيين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج