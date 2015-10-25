السفارة الأمريكية: القاهرة وواشنطن احتفلتا باستئناف إنتاج دبابات أبرامز إم1 إيه1

كشفت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن احتفال أقيم اليوم بين مصر والولايات المتحدة بمناسبة استئناف الإنتاج المشترك للدبابات من طراز أبرامز إم1 إيه1، مشيرة إلى أن الاحتفال أقيم فى مصنع الدبابات المصرى خارج القاهرة.

وقالت السفارة فى بيانها "يعد تصنيع دبابات إم1 إيه1 فى مصر جزء من الدعم الأمريكى المستمر لدور مصر الحيوى كعامل من عوامل الأمن والاستقرار فى المنطقة، فمن خلال هذا البرنامج يوفر مصنع الدبابات وظائف لأكثر من 2500 مصرى، كما أنه يدعم قدرة القوات المسلحة المصرية للدفاع عن البلاد".

وأضافت السفارة أنه حضر الاحتفال كل من وزير الإنتاج الحربى اللواء محمد العصار، وكبير مسئولى وزارة الدفاع الأمريكية بالقاهرة اللواء تشارلز هوبر، وعدد من كبار المسئولين.

وقال السفير الامريكى بالقاهرة ستيفن بيكروفت أن هذا الحدث "دليل آخر على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر. فعلى مدار ما يقرب من ثلاثة عقود تعاونت مصر والولايات المتحدة بنجاح في الإنتاج المشترك للدبابات. وهذا هو المصنع الوحيد في العالم الذي ينتج دبابات جديدة من طراز إم1 إيه1، ويوفر للشعب المصرى وللقوات المسلحة وظائف وقدرات أمنية".

وقالت السفارة "يأتى استئناف الإنتاج المشترك للدبابات من طراز أبرامز إم1 إيه1 كأحدث خطوة تتخذها الحكومة الأمريكية لمواصلة شراكتها مع مصر وكجزء من التزام الولايات المتحدة السنوي البالغ 1.3 مليار دولار لدعم الأمن المصرى. وبالإضافة إلى توفير وظائف في مصر، يتضمن هذا البرنامج للتعاون المشترك فرصاً للتدريب والدعم مما يساعد على بناء علاقات بين المصريين والأمريكيين".