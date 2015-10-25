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ضبط ابن شقيق "المعزول" لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن 5 سنوات

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ضبط ابن شقيق "المعزول" لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن 5 سنوات ضبط ابن شقيق "المعزول" لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن 5 سنوات
ألقى رجال مركز شرطة ههيا بالشرقية، منذ قليل، القبض على الطالب عمرو حسين مرسى العياط، ابن شقيق الرئيس المعزول محمد مرسى، لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن 5 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث، بالقبض على الطالب عمرو حسين، ابن شقيق الرئيس المعزول محمد مرسى، 18 سنة، طالب بالثانوية العامة، ومقيم بقرية العدوة، والمطلوب ضبطه لتنفيذ حكم صادر ضده من دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الشرقية، بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف فى مركز ههيا.

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مصر 365