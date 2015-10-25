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لمرضى الصدر.. 5 نصائح لحمايتك من موجة البرد

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لمرضى الصدر.. 5 نصائح لحمايتك من موجة البرد لمرضى الصدر.. 5 نصائح لحمايتك من موجة البرد
تسهم التغيرات الجوية المفاجئة التى تشهدها البلاد وانخفاض درجات الحرارة بما يعادل 10 درجات، فى زيادة فرص الإصابة بالعديد من الأضرار الصحية وخاصة من يعانون من أمراض الصدر.

مرضى الصدر والتغيرات الجوية


>حول ذلك يقول دكتور أحمد عبد الحفيظ، أستاذ أمراض الصدر بطب القاهرة، تعتبر فترة الانتقال بين الفصول من أصعب الفترات التى تؤثر على المرضى بصفة عامة ومرضى الصدر بصفة خاصة نظرا لأنها تسهم فى زيادة نسبة الإصابة بعدوى الجهاز التنفسى بين البالغين والأطفال مع سهولة انتقالها بين الأشخاص بسبب التقلبات الجوية والمناخية.

أهم النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها لتجنب المشاكل الصحية


>لذلك ينصح د. أحمد ببعض الإرشادات التى يجب على المرضى الذين يعانون من امراض الصدر اتباعها لحمايتهم من التعرض لمخاطر صحية وأهمها":

1)تجنب الانتقال المفاجئ من أجواء دافئة إلى الباردة والعكس.
>2)مراجعة الطبيب المختص فى حالة ظهور بعض أعراض الالتهابات الصدرية مثل السعال أو البلغم أو ارتفاع درجة حرارة الجسم أو ضيق بالتنفس.
>3)تناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم بشرط حسب ارشاد الطبيب المعالج.
>)الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة مثل الينسون والنعناع.
>5)الاهتمام بتناول كوب من المياه قبل الخروج من المنزل

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مصر 365