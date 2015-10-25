مصدر أمنى: تحويلات مرورية بسبب اصطدام أتوبيس بسور كوبرى العباسية

أكد مصدر بالإدارة العامة للمرور أن أتوبيس نقل عام انحرف أعلى كوبرى العباسية وارتطم بسور الكوبرى بسبب تراكمات مياه الأمطار ما أدى إلى انزلاق عجلة القيادة من السائق واختلال توازن الأتوبيس وارتطامه بالحاجز الخرسانى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم إجراء تحويلة مرورية بإغلاق الجزء المتجه إلى لطفى السيد وتعيين خدمات مرورية وحواجز إرشادية للسائقين لحين الانتهاء من رفع حطام الحادث على أن يسلك المتجه إلى الكوبرى المسطح الأرضى وصولاً إلى شارع لطفى السيد.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الـ3 مصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية وانتقال ونشين تابعين للإدارة العامة للمرور لسحب الأتوبيس من أعلى الكوبرى وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.



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