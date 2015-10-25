بعد تداول مقطع فيديو لهم.. ضبط شابين يمارسان الشذوذ الجنسى مع آخر بالشرقية

تمكن ضباط مباحث الإبراهيمية بالشرقية، بالتنسيق مع مكافحة مباحث الآداب، من ضبط شابين بعد تداول مقطع فيديو لهما مع ثالث هارب يمارسون الشذوذ الجنسى.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتدوال مقطع فيديو لـ3 شباب يمارسون الشذوذ الجنسى، ما أثار حالة من الجدل والاستياء بين أهالى مدينة الإبراهيمية.

وكانت معلومات سرية قد وردت إلى ضباط مباحث الإبراهيمية بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم شباب الإبراهيمية، يتضمن قيام 3 أشخاص بممارسة الشدوذ الجنسى، وتبين أنهم كل من "سعيد.إ.أ.إ" 24 سنة عامل و"محمد.م.إ" 19 سنة عامل و"حمد.ا.ع.ع" 19 سنة عاطل وجميعهم مقيمون بندر الإبراهيمية.

وضبط بحوزة المتهم الثانى فلاشة تحوى المقطع المتداول وجهاز تابلت، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8553 لسنة 2015 جنح الإبراهيمية.

وتبين من التحريات التى بإشرها الرائد أحمد غازى رئيس مباحث الإبراهيمية أن المتهم الثانى هو من قام بالتصوير لضمان استمرار الأول والثالث ممارسة الشذوذ معه.