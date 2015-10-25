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مصادرة كميات من الأدوية مجهولة المصدر بمراكز طبية شهيرة بالفيوم

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مصادرة كميات من الأدوية مجهولة المصدر بمراكز طبية شهيرة بالفيوم مصادرة كميات من الأدوية مجهولة المصدر بمراكز طبية شهيرة بالفيوم
تمكنت الحملات التى شنتها مديرية الصحة بالفيوم، تحت إشراف الدكتور محمد عبد المحسن، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، من مصادرة كميات كبيرة من الأدوية الطبية مجهولة المصدر بمراكز طبية شهيرة بالمحافظة.

وكانت حملة من إدارة العلاج الحر بالمديرية شارك فيها الدكتورهانى تاج، والدكتور محمد عبد العزيز، وياسر جلال، بالاشتراك مع الدكتور أحمد عثمان، من إدارة التفتيش الصيدلى، قامت بالمرور على بعض العيادات والمراكز الجراحية داخل بندر الفيوم ومركز أبشواى، وتمت مصادرة بعض التركيبات الدوائية مجهولة المصدر من عيادة طبيبة جلدية شهيرة بمدينة الفيوم، وأدوية تخسيس من أحد مراكز العلاج الطبيعى الشهيرة وبعض مراكز النساء والتوليد.

كما تلاحظ وجود بعض المخالفات مثل عدم توفر وسائل مكافحة العدوى ووسائل الحماية المدنية،
>كما تمت مصادرة أدوية من أحد أكبر مراكز النساء ومركز العلاج الطبيعى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة طبقًا للقوانين المنظمة لذلك.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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