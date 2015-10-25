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الأموال العامة تضبط طوابع أميرية بحوزة صاحب كشك فى الوادى الجديد

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الأموال العامة تضبط طوابع أميرية بحوزة صاحب كشك فى الوادى الجديد الأموال العامة تضبط طوابع أميرية بحوزة صاحب كشك فى الوادى الجديد
تمكنت قوة من مباحث الأموال العامة بالوادى الجديد، بالتعاون مع مباحث قسم شرطة الخارجة، من ضبط كمية من الطوابع الأميرية الخاصة بالبريد المصرى واتحاد نقابة المهن الطبية وتنمية الموارد المالية للدولة، بحوزة صاحب كشك، كان يبيعها للمواطنين بسعر أعلى من الأسعار المقررة دون تصريح، تم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضر رقم 5472 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م، وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا يفيد بضبط "عمرو .أ.س" 27 سنة صاحب كشك وبحوزته كمية من الطوابع الأميرية الخاصة بالبريد المصرى وجهات أخرى، واعترف بحيازتها بقصد بيعها للمواطنين، وتبين أنه يبيعها بسعر أغلى من الأسعار المقررة ودون تصريح بالبيع، حيث تم تحريزها وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365