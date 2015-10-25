سقوط 4 شبكات دعارة تضم رجال أعمال مصريين وخليجيين وضبط 80 قضية آداب

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى 4 شبكات دعارة بالجيزة والقاهرة و80 قضية آداب متنوعة خلال 24 ساعة.

تلقى اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة إخطارًا باتفاق ساقطات وراغبي متعة على ممارسة الجنس الحرام داخل شقق مفروشة بمقابل مادى.

داهمت قوة ضمت العقيد إبراهيم الطويل والعقيد عصام أبو عرب والعقيد أحمد طاهر والمقدمين حسن النجار ومحمد حلمى وعمر مطر ورامز جمال وإيهاب توفيق شقة بالدقى وضبطت داخلها رجل أعمال مصرى وآخر خليجى بصحبتهما ساقطة أثناء ممارستهم الجنس الحرام بالتناوب مقابل 2000 جنيه لكل منهما.

كما ضبطت القوة ساقطة فى أحضان مصرى وخليجى داخل شقة مفروشة بالعجوزة مقابل 2000 جنيه وساقطة مع شاب خليجى أثناء ممارستهما الرذيلة مقابل 1000 جنيه وخليجى مع ساقطتين إحداهما قاصر أثناء ممارستهم الجنس داخل شقة مفروشة بمدينة نصر مقابل 1500 جنيه من كل منهما.. تحفظت القوة على ملابس داخلية وخارجية للمتهمين وهواتف محمولة وعدد من عبوات المنشطات الجنسية والجيل الجنسى ومبالغ بحوزة المتهمين.

وفى السياق نفسه شنت القوة حملة على الملاهى الليلية والمحلات العامة بالأزبكية وعابدين والهرم والعجوزة أسفرت عن ضبط 80 قضية آداب متنوعة أبرزها ضبط 4 راقصات ببدل مخالفة وبدون ملابس داخلية و18 فتاة يحرضن على الفسق ويعرضن أنفسهن على رواد الملاهى لممارسة الجنس وفتح زجاجات الخمور للزبائن كما ضبطت محلات بدون ترخيص.

وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب تحررت المحاضر اللازمة بجميع بالوقائع وإحالتها للنيابات المختصة .

>