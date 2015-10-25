سما المصرى تعليقًا على حكم عدم غلق "فلول":"لقيت حاجة تفرحنى وهطلب تعويض"

علقت الفنانة سما المصرى، على الحكم الصادر بعدم قبول دعوى غلق قناة فلول: "مبسوطة جدًا بالقرار وحاسة إنى لقيت حاجة تفرحنى غير موضوع الانتخابات".

وتابعت: "حكم إلغاء غلق قناة فلول أكبر دليل على براءتى من التهم التى لحقت بي بسبب طعون الانتخابات وقناة فلول قبل بيعها كانت لا تعرض أي شىء مخل بالآداب وبراءتها من براءتي وناهضت فقط الإخوان.

وأشارت سما إلى أنها ستقيم دعوى قضائية لطلب تعويض بسبب الإهانات التى لحقت بها قائلة: "مش كل من هب ودب هيعملى قضية".

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قضت برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى غلق قناة فلول الفضائية.

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