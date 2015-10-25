أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سما المصرى تعليقًا على حكم عدم غلق "فلول":"لقيت حاجة تفرحنى وهطلب تعويض"

Google+ Print
سما المصرى تعليقًا على حكم عدم غلق "فلول":"لقيت حاجة تفرحنى وهطلب تعويض" سما المصرى تعليقًا على حكم عدم غلق "فلول":"لقيت حاجة تفرحنى وهطلب تعويض"
علقت الفنانة سما المصرى، على الحكم الصادر بعدم قبول دعوى غلق قناة فلول: "مبسوطة جدًا بالقرار وحاسة إنى لقيت حاجة تفرحنى غير موضوع الانتخابات".

وتابعت: "حكم إلغاء غلق قناة فلول أكبر دليل على براءتى من التهم التى لحقت بي بسبب طعون الانتخابات وقناة فلول قبل بيعها كانت لا تعرض أي شىء مخل بالآداب وبراءتها من براءتي وناهضت فقط الإخوان.

وأشارت سما إلى أنها ستقيم دعوى قضائية لطلب تعويض بسبب الإهانات التى لحقت بها قائلة: "مش كل من هب ودب هيعملى قضية".

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قضت برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى غلق قناة فلول الفضائية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365