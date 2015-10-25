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الداخلية:خلافات شخصية بين مواطن مصر القديمة وشقيقين ولا علاقة لنا

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الداخلية:خلافات شخصية بين مواطن مصر القديمة وشقيقين ولا علاقة لنا الداخلية:خلافات شخصية بين مواطن مصر القديمة وشقيقين ولا علاقة لنا

> فى إطار الاستجابة لما تنشره "اليوم السابع" أكدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوازرة الداخلية بشأن ما نشرته "اليوم السابع" فى صفحاتها بتاريخ 18 أكتوبر الجارى عن اتهام مواطن يدعى "رمضان" لأشخاص فى منطقة القديمة بالتعدى عليه وتعذيبه لإجباره على الابتعاد عن ابنتهم وادعائه بأن بعض أمناء الشرطة فى قسم مصر القديمة أجبروه على توقيع محضر بعدم التعرض لهم، أن الأمر لا يتعدى خلافات شخصية بين الشاكى والمشكو فى حقهم.

وتابعت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوازرة الداخلية: بتاريخ 10 سبتمبر تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من "عمرو إسماعيل محمد" صاحب مدبغة، وشقيقه "كارم" المشكو فى حقهما، بتمكنهما بمعاونة أهالى المنطقة من ضبط العامل "رمضان رضا حسين" المجنى عليه، مصاب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة حال شروعه فى سرقة مسكنهما، وتم التصالح بين الطرفين وتحرير مذكرة بذلك.

وبتاريخ 12 أكتوبر الجارى قالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوازرة الداخلية: تقدم والد المجنى عليه "رضا رمضان حسين" عامل بالمدبغة ملك المشكو فى حقهما بشكوى للنيابة العامة قيدت برقم 433 عرائض مصر القديمة لسنة 2015 بتعدى المشكو فى حقهما على ابنه واتهمهما بتعذيبه وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبتاريخ 18 أكتوبر الجارى تلقى القسم بلاغا من والد المجنى أفاد فيه بأنه يوم 10 سبتمبر الماضى وأثناء تواجد ابنه أمام مسكن مالكى المدبغة "عمله" تعديا عليه وأحدثا إصابته بسبب ارتباطه عاطفيا بابنة مالك المدبغة، وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض طلبه .

وباستدعاء المشكو فى حقهما ومواجهتهما اعترفا بتعديهم وأهالى المنطقة على المجنى عليه بالضرب لظنهما أنه لص، فتحرر المحضر رقم 14897 لسنة 2015، واتخاذ كافة الإجرءات القانونية.

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مصر 365

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