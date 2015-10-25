العثور على صاحبة "ميزان بسكول" مقتوله داخل شقتها بطنطا

تلقى اللواء نييل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بالعثور على جثة لسيدة داخل منزلها بمنطقة أبو جمالة - دائرة القسم.

انتقل ضباط المباحث على الفور، وتبين تواجد جثة "إكرام .ع.م" 62 سنة صاحبه ميزان بسكول - مقيمة بمنطقة أبوجمالة - دائرة القسم مصابة بطعنات بالرقبة والصدر والأذرع.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية وضباط إدارة البحث الجنائى لكشف غموض الواقعة، وتحرر المحضر 9413 إدارى قسم ثان طنطا وتولت النيابة العامة التحقيق.