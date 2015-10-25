"القابضه لمياه الشرب" ترسل 44 سيارة للإسكندرية لشفط المياه من الشوارع

كشف العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم إرسال 44 سيارة لشفط المياه لمحافظة الإسكندرية وذلك لشفط مياه الأمطار من الشوارع بالمحافظة.

وأضاف أنه تم إرسال 20 سيارة لشفط المياه من محافظتى القاهرة والجيزة بجانب 15 سيارة من محافظة الغربية بالإضافة إلى سيارات شركة مياه الإسكندرية.

وأوضح المتحدث باسم الشركة القاضة للمياه، أن رئيس الشركة القابضة المهندس ممدوح رسلان توجه ومعه مجموعة عمل تتضمن أكثر من مهندس ومسئول لمحافظة الإسكندرية وذلك لمتابعة الازمة.

وحول إمكانية فتح بالوعات الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، أكد العميد محى الصيرفى، أن شبكة الصرف تستوعب مليون و400 ألف متر مكعب من المياه، ولكن الأمطار أسفرت عن وجود 3 ملايين و400 ألف متر مكعب مياه فى الشوارع وهو ما جعل الشركة تقوم بارسال سيارات من عدد من الشركات المياه لشفط المياه من الشوراع.

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