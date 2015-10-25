رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الزراعة

شهد رئيس جامعة الفيوم الدكتور خالد حمزة، ونائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد الوهاب، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الزراعة اليوم الأحد بقاعة الدكتور سعد نصار وبحضور الدكتورة منى الخشاب عميدة الكلية ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة على قدم وعراقة كلية الزراعة ليس فقط على مستوى جامعة الفيوم ولكن على مستوى كليات الزراعة في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى دور خريجي الكلية في خدمة المجتمع والنهوض بالقطاع الزراعي الذي يعيد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري، وذكر بأن جميع كليات الجامعة تشهد تنافسًا فى إقامة حفلات استقبال الطلاب الجدد للترحيب بهم وتمنى بأن يكون عاما جامعيا موفقا للجميع وأكد على أن الجامعة فى خدمة الطالب شريطة أن يلتزم بالتقاليد والأعراف الجامعية الموجودة وأن يعرف الطالب ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه كليته وجامعته.

تضمن الحفل بعض الفقرات الرياضية والفنية لطلاب الكلية وكذلك عرضًا فنيًا لفرقة «سواقينا» التي تضم عدد من مبدعين الفيوم مثل الشاعر عمرو آدم والشاعر أحمد علي والمطرب سيد محمد والمطرب محمود عماد والمطربة هدية السواح.