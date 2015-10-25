تأجيل محاكمة المتهمين بحرق سيارة رئيس مباحث المنيا لـ«مارس» المُقبل‎

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم “الأحد”، محاكمة المتهمين بحرق سيارة الرائد “عمرو حسن”، رئيس مباحث قسم المنيا، إلى جلسة الدور الثاني من شهر مارس الموافق الـ 29 من ذات الشهر، لسماع شهود الإثبات.

كانت محكمة الجنايات، التي عقدت اليوم برئاسة المستشار حسين فاضل، قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، الذين تغيبوا عن حضور الجلسة باستثناء متهم واحد فقط، “محبوس”على ذمة قضية أخرى في الأحداث.

كما استمعت المحكمة إلى أقوال بعض الشاهدين، وكان منهم الرائد رئيس المباحث مالك السيارة المحترقة، وكانت النيابة العامة قد أحالت 10 متهمين إلى الجنايات بتهمة حرق سيارة ضابط شرطة، فضلًا عن التحريض على العنف وإثارة الشغب، واستهداف رجال الجيش والشرطة، كما شمل قرار الإحالة، أن المتهمين ينتمون إلى عناصر من جماعة الإخوان المحظورة