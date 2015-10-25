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بالصور.. تواصل سقوط الأمطار الغزيرة على شمال سيناء يعيق حركة السير

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بالصور.. تواصل سقوط الأمطار الغزيرة على شمال سيناء يعيق حركة السير بالصور.. تواصل سقوط الأمطار الغزيرة على شمال سيناء يعيق حركة السير
تعرضت شمال سيناء لسقوط أمطار متواصل منذ الصباح الباكر، مع هبوب رياح شديدة، وتجمعت مياه الأمطار فى برك فى الشوارع، وأعاقت جزئيا حركة سير المركبات على الطرق السريعة والشوارع بالمدن ، فيما سارعت معدات نقل المياه للتخلص من البرك المنتشرة.

وأعلنت فى شمال سيناء حالة الاستنفار تحسبا لوقوع سيول فى مناطق وسط سيناء، وتسببت الموجة الشتوية التى تتعرض لها شمال سيناء فى انقطاع التيار الكهربائى عن قرى بالشيخ زويد لعدة ساعات، وانقطاع على فترات داخل مدينة العريش، وإغلاق لطرق تربط بين القرى بمركز بئر العبد ووسط سيناء وجنوب الشيخ زويد .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


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