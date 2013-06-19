سكينة فؤاد: مبارك مسؤول عما يحدث بمصر الآن.. و"30 يونيو" استرداد للثورة

الكاتبة الصحفية: كان أولى برجل شارك بانتصارات أكتوبر أن يحافظ على مصر

كتب : منى السداوي منذ 19 دقيقة

أشادت الكاتبة الصحفية والنائب السابق للرئيس محمد مرسي، سكينة فؤاد، بالتصريحات المسجلة للرئيس المخلوع مبارك، التي انفردت بها جريدة "الوطن"، قائلة: "إضافة للأجيال أن تسمع رأي الرئيس السابق الذي حكم مصر، والذي اعتادت عليه أن تسمع تصريحاته خلال الحكم، والآن تسمعه وهو بعيد عن الحكم".

وأضافت فؤاد، في تصريح خاص لـ "الوطن"، أنه بالرغم من اختلافها الدائم مع النظام السابق حتى قيام ثورة يناير، إلا أن تصريحات مبارك لا تنفي مسؤوليته مما يحدث الآن في مصر، لافتة إلى أن مبارك كان بإمكانه تداول الحكم بشكل صحيح عن طريق توزيع الحريات، والعدل بين الناس، واحترام المعارضة ، فالمصريون لا يريدون إلا حاكما عادلا يحترمهم.

وفسّرت فؤاد، أن ما يحدث الآن ما هو إلا تقسيم مصر أرضا وشعبا، ومبارك سبب من أسبابه، "فكان أولى من شخص شارك في انتصارات أكتوبر وشارك في استرداد أرض مصر، أن يحافظ عليها ويدافع عن ثرواتها البشرية والطبيعية، فكان عليه أن يعلم أن من تولى حكم مصر فقد أوتي حكم الدنيا".

وقالت النائبة السابقة للرئيس مرسي، إن مبارك لو كان يمتلك البصر والبصيرة فكان حصل على رضا الشعب من خلال توزيع الحريات وخيرات مصر بدلا من نهبها.

وقالت الكاتبة الصحفية، لـ"الوطن": "في يوم 30 يونيو سيسترد المصريون ثورتهم وتلاحمهم مع أنفسهم وسيصبحون يدا بيد مع الجيش والشرطة".