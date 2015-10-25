بالصور.. محافظ الشرقية يؤدى واجب العزاء فى شهيد الواجب بالعريش

وصل الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إلى قرية الدايدمون بمركز فاقوس، لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد ابن القرية المجند محمد مهدى السيد، والذى استشهد أمس إثر استهداف مدرعة بعبوة ناسفة.

وقام المحافظ بمواساة والد الشهيد، الذى استقبله بدموع الألم قائلا: "الحمد لله.. ونحتسب محمد عند الله شهيدًا". كما التقى المحافظ عددًا من أهالى القرية واستمع لمشاكلهم ووعد بحلها.

وقرر الدكتور رضا عبد السلام إطلاق اسم الشهيد على إحدى المدارس بقرية الديدامون، ومنح والدة الشهيد رحلة عمرة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن تكريم أسر الشهداء وتخليد ذكراهم.

يذكر أن المجند الشهيد لقى مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية بالطريق الدائرى بدائرة قسم ثالث العريش، مما أسفر عن استشهاد ضابط ومجندين وإصابة 8 آخرين.



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