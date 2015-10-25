وقفة لأهالى أرمنت أمام محافظة الأقصر اعتراضا على منع دخول مواد البناء

نظم العشرات من أهالى جزيرة أرمنت، بمحافظة الأقصر، منذ قليل، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام المحافظة، احتجاجًا على قرار محافظ الأقصر بعدم إدخال مواد البناء عن طريق العبارة حتشبسوت، الأمر الذى يمنع دخول مواد للبناء، كالطوب والرمال والأسمنت وغيرها للجزيرة عن طريق العبارة النهرية "حتشبسوت".

وكان محافظ الأقصر أصدر قرارًا بمنع دخول مستلزمات البناء، كالطوب والرمال والأسمنت وغيرها للجزيرة عن طريق العبارة النهرية "حتشبسوت"، والتى تعد الطريق الوحيد للدخول والخروج من الجزيرة، مما أثار استياء الأهالى ونظموا وقفة احتجاجية أمام مرسى معدية الأهالى بالجزيرة، مهددين بتصعيد الأمر والإضراب عن العمل، فى حال استمرار القرار وعدم إلغائه.

وقال محمد النوبى، أحد أهالى الجزيرة، إن قرار المحافظ بمنع دخول مواد بناء يشبه الحصار، موضحًا أنه من المفترض عند منع الترخيص للمبانى أن هناك حلولا أخرى كتحرير محاضر لمن يتعدى على البقعة الزراعية.

وطالب الأهالى المحتجون بالجزيرة، والتى يقطن بها أكثر من 12 ألف أسرة، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالتدخل السريع لوقف هذا القرار، مشيرين إلى أن هذا القرار خاطئ وتسبب فى العديد من التظاهرات فى عهد المحافظ الأسبق سمير فرج.



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