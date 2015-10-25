"صحة الإسكندرية": تراكم مياه الأمطار يعيق دخول وخروج المرضى للمستشفيات

أكد الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه يتابع بشكل مستمر مشكلة تراكم مياه الأمطار فى عدد من مستشفيات الإسكندرية بشكل يعيق دخول وخروج المرضى وحركة العمل، مشيرًا إلى أنه أعطى تعليمات عاجلة لمديرى المستشفيات بسرعة حل تلك المشكلة، سواء بالتعاون مع الأحياء أو هيئة الصرف الصحى أو بالجهود الذاتية.

وقال الدكتور هشام الدخس، مدير مستشفى الحميات، إنه نظرًا لكون المستشفى فى مكان منخفض عما حولها من أبنية ومساكن، فقد كنّا نواجه مشكلة تجمع مياه الصرف بصورة دائمة خاصة فى فصل الشتاء ما يؤدى إلى تكبد مصاريف ضخمة لرفع المياه وعربات شفط وما شابه، وتم انتداب لجنة من حى وسط وأوصت بعمل شبكة رفع المياه من المناطق المنخفضة ليتم صرفها على الشبكة الرئيسية بواسطة مواتير رفع تعمل بالتناوب، وأدى ذلك إلى حل المشكلة، وفى هذا اليوم ومع هطول الأمطار بكثافة كان معدل تجمع المياه عاليًا ما استلزم تشغيل المواتير عدة ساعات حتى يتم إنهاء المشكلة.

وأوضحت الدكتورة هالة يوسف، مديرة مستشفى أبو قير العام، أن المياه تجمعت نتيجة انسداد الصرف العمومى، إلا أن عمال المستشفى مع عدد من المتطوعين من أهالى المنطق قاموا بتسليك البلاعات داخل وخارج المستشفى، وتم صرف المياه المتجمعة، وانتظم العمل بالمستشفى حيث بلغ عدد حالات العيادات الخارجية والاستقبال اليوم 840 حالة.

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