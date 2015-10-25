بالصور.. "تعليم الغربية" تحيل مسئولى تخزين التغذية بمدرسة ثانوى للتحقيق

قررت فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تحويل مسئولى تخزين بسكويت التغذية المدرسية بمدرسة ميت عساس الثانوية المشتركة التابعة لإدارة سمنود التعليمية للتحقيق، بعدما تبين أن كراتين التغذية مخزنة بطريقة خاطئة، وطالبت بإعادة ترتيب الكراتين وتخزينها ووضعها بشكل سليم يتيح لها التهوية الجيدة.

كما أخذت وكيل الوزارة عينة من مياه الشرب الجوفية الموجودة بالمدرسة، وتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها لاستخدام الطلاب فى الشرب، وطالبت بضرورة ملء خزانات المياه الموجودة بالمدرسة لاستخدامها فور حدوث أى أزمات.

وتفقدت وكيل الوزارة خلال جولتها اليوم الأحد مدرسة الشربينى درويش الإعدادية بنين، وأشادت بانتظام اليوم الدراسى.

وتوجهت إلى مدرسة أبو عبيدة بن الجراح التجارية بنين، بإدارة غرب المحلة التعليمية، لحل مشكلة مدرسة المحلة التجارية بنات بإدارة شرق المحلة، والتى كانت مسكنة على معهد الفتيات الأزهرى بالمحلة، وقررت استضافتها بمدرسة المحلة الفنية التجارية بغرب المحلة على أن تكون فترة مسائية بذات المدرسة.



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