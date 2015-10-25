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القضاء الإدارى بسوهاج يرفض الطعون المقدمة من 15 مرشحًا لوقف الانتخابات

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القضاء الإدارى بسوهاج يرفض الطعون المقدمة من 15 مرشحًا لوقف الانتخابات القضاء الإدارى بسوهاج يرفض الطعون المقدمة من 15 مرشحًا لوقف الانتخابات
قررت محكمة القضاء الإدارى بسوهاج، برئاسة المستشار حسام عميرة، ومحمد دسوقى، نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، رفض الطعون المقدمة من 15 مرشحًا فى الانتخابات البرلمانية وعدم قبولها بدوائر مراكز مدينة ومركز سوهاج والمراغة ودار السلام والمنشأة، وذلك بعد تقدمهم لوقف الانتخابات وإعادتها مرة أخرى فى دوائرهم.

كان عدد من المرشحين بالدائرة الأولى بمدينة ومركز سوهاج، قد تقدموا بالطعن لوقف الانتخابات وذكروا أن سبب الطعن يرجع إلى التصويت على الانتخابات بأسماء أشخاص متوفين منذ سنوات طويلة.

كما تقدم مرشح آخر يدعى اللواء أنور السادات بدائرة مركز المنشأة، بطعن أمام المحكمة لوجود خطأ فى ورقة الانتخاب، حيث ذكر فى المرشحين باسم أنوار وليس أنور، كما تقدم آخرون بالطعن بمركزى المراغة ودار السلام لوقف نتيجة الانتخابات بسبب أخطاء فى تجميع الأصوات.

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