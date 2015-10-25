ABC أشرفية تحتضن علامة الأزياء الباريسية IRO

حضر حفل الإفتتاح عدد من المشاهير وأهل الإعلام وأشهر مدوني صفحات الموضة والأزياء في لبنان بالإضافة الى زبائن المجمع، حيث تم الكشف عن مجموعة IRO للأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2015. قاد شغف الأخوين الفرنسيين لوران وأريك بيتون للموسيقى والفن والإبداع الى تأسيس دار IRO للأزياء الجاهزة عام 2005. تجمع تصاميم IRO بين الأناقة الباريسية والأزياء العصرية، وتولي التفاصيل الدقيقة إهتماماً خاصاً لاسيما لناحية الخياطة والأقمشة المستعملة. وقد حجزت هذه العلامة مكانة متميزة في عالم الأزياء النسائية، وأخذت بالتوسع ودخول الأسواق العالمية منذ عام 2014 وهي الآن متوفرة حصرياً في الـABC .