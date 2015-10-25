أحدث إطلالات نانسي عجرم بين الأسود والأبيض، لكن أيّهما أجمل؟

نانسي عجرم من النجمات العربيات اللواتي يُولين مظهرهن الخارجي اهتماماً كبيراً، كذلك أناقتهن وإطلالاتهنّ اليومية، سواء في السهرات أو المناسبات الهامّة. وتواكب النجمة اللبنانية الموضة بشكل كبير، فتختار منها ما يُناسبها ويُناسب قوامها.

ومؤخراً، لاحظنا انجذابها إلى صيحة معينة، اختارت منها أحدث إطلالة لها، وهي صيحة الأسود والأبيض!.

نجمة جديدة تسطع في عالم الأناقة، فمن هي؟

ارتدت عجرم هذين اللونين إما بشكل منفصل، أيّ جعلت إطلالتها كاملة بالأسود أو بالأبيض، وأحياناً ارتدتهما مع بعضهما البعض بطريقة "المونكروم".

وقد رأيناها ـ مثلاً ـ بفستان أبيض رسميّ، ذي أكمام طويلة وقصّة ضيقة. كما اختارت قبل ذلك فستاناً أسود مكشوف الأكتاف وبسيط التصميم. وفي مناسبة كاجوال، رأيناها قد نسّقت فستاناً أبيض مع جزمة سوداء، ذات ساق عالية. واختارت إطلالتها الكاجوال اليومية من هذين اللونين أيضاً.

وممّا لا شكّ فيه أنهما يناسبانها كثيراً، خصوصاً أنها تختار معهما اكسسوارات ملائمة، وتنسّقهما بأكثر الطرق عصرية وأناقة.

اخترنا اليوم أجمل إطلالات نانسي وأكثرها حداثة بالأسود والأبيض، فشاهديها، وأخبرينا أيّ اللونين يليق بها أكثر برأيك!

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