محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن حمود العامري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء في شهيد الوطن حمود علي صالح العامري الذي انتقل الى جوار ربه متأثرا بجراحه أثر حادثة مأرب في سبتمبر الماضي ضمن مشاركته مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية " اعادة الأمل " للشعب اليمني الشقيق .. حيث كان الشهيد يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات بألمانيا.

وأعرب سموه خلال الزيارة - التي قام بها اليوم إلى مجلس العزاء في منطقة اليحر بمدينة العين - عن صادق عزائه ومواساته لوالد الشهيد وإخوانه وذويه .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.