مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في مرسيليا جنوبي فرنسا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فجر اليوم، في حادث إطلاق نار بمرسيليا، جنوب فرنسا، المعروفة بارتفاع نسبة الجريمة المرتبطة غالبا بتجارة المخدرات.

وأصيب الأشخاص الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، بأعيرة نارية أمام مبنى في مجمع سكني شمال مدينة مرسيليا، حسبما ذكرت “روسيا اليوم”.

وعثر في مكان الجريمة على نحو 20 رصاصة فارغة، كما عثر بعد الحادث على سيارتين محترقتين في غاردان على بعد قرابة 20 كم شمال مرسيليا.

وقالت مصادر قضائية أن الشبان الثلاثة كانوا متواجدين في مدخل المبنى عندما فتح عدد من الأشخاص يستقلون سيارتين النار بعد منتصف الليل، كما أضاف المصدر القضائي أن الشاب القتيل البالغ 24 عامًا كان معروفًا لدى أجهزة الشرطة لكن الصبيين الآخرين غير معروفين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، إن سيناريو أعمال القتل المرتبطة بتهريب المخدرات هو المرجح حاليًا، مشيرًا إلى تفكيك عشر شبكات تهريب كبرى وسجن 132 شخصًا ومصادرة أكثر من 5 أطنان من الحشيش و39 كجم من الكوكايين، منذ بداية العام في المجمع الذي حدثت فيه الجريمة.

كما شدد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على أنه لا شيء سيقف أمام تصميم الدولة على مكافحة الجريمة المنظمة.