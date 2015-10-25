بلاغ للنائب العام يتهم “الداخلية” باعتقال صحفي ويطالب بالكشف عن مكانه ‎

اتهمت أسرة الصحفي محمود مصطفى على سعد، وزارة الداخلية باختطاف نجلها قسريًا، أول أمس الجمعة، من مطار القاهرة أثناء مغادرته البلاد على الخطوط الجوية المصرية متجهًا إلى العاصمة البريطانية لندن.

وتقدمت نيفين عبدالعظيم “زوجة الصحفي” ببلاغ للنائب العام طالبته باتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه المتواجد به منذ اقتياده من صالة مطار القاهرة الساعة الثالثة عصر الجمعة الماضية.

وجاء في البلاغ المقيد برقم 18529 عرائض النائب العام. أنه باتصال “السيدة نيفين زوجة الصحفي المحتجز للاطمئنان عليه أثناء تواجده بالمطار الجديد في صالة المغادرة ابلغها بأن قوات أمن المطار احتجزته بدون أسباب، بحسب ما ورد في البلاغ.

وأضاف البلاغ أن زوجة محمود مصطفى فقدت الاتصال به وأُغلق هاتفه المحمول، وبسؤال سلطات أمن مطار القاهرة عنه أمس السبت أكدت عدم تواجده ونفوا معرفتهم به وبمكان احتجازه.

البلاغ أكد أن “المختفي” كان متجها إلى لندن لاستكمال دراسته في اللغة الانجليزية بإحدى جامعات المملكة المتحدة.