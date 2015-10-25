تأجيل محاكمة بديع بـ “أحداث الإسماعيلية” لـ 29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار سعيد عابدين، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و104 متهمًا أخرين، بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية، إلى جلستى 29 و30 نوفمبر المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية،إلى محكمة الجناياتفي شهر سبتمبر الماضى حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.