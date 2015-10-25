داعش يجنى 50 مليون دولار شهريا من مبيعات نفط سوريا والعراق

>أخبار العراق

أفادت تقارير إخبارية بأن تنظيم "داعش" الارهابى يجنى ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكى شهريا من مبيعات النفط مما يسمح لهذا التنظيم بالحفاظ على توسع خلافته المزعومة فى مناطق واسعة من سوريا والعراق.

>ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن هذه التقارير أنه من المعتقد أن مبيعات النفط هى أكبر مصدر مالى للتنظيم، والذى يتيح أمامه إعادة بناء البنية التحتية ومواصلة تمويل عناصره ومساعيه العسكرية.

>وأضافت أن داعش يبيع النفط الخام للمهربين بأسعار مخفضة تتراوح بين 10 و 35 دولارا للبرميل ، أى أنه يعرض بسعر أقل عن السعر العالمى بحوالى 50 دولارا للبرميل، ومن ثم يقوم المهربون ببيعه للسماسرة فى تركيا.

>وأصدر مكتب رئيس الوزراء التركى بيانا قال فيه إنه اتخذ تدابير لتعزيز أمن الحدود، حيث تمكنت قوات الأمن من إيقاف 3 آلاف و319 حالة تهريب من سوريا فى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

>ووفقا للصحيفة البريطانية، يعتقد أن داعش يستخرج حوالى 30 ألف برميل يوميا فى سوريا وما يتراوح بين 10 آلاف و 20 آلف برميل يوميا فى العراق.

>