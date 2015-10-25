أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

داعش يجنى 50 مليون دولار شهريا من مبيعات نفط سوريا والعراق

Google+ Print
داعش يجنى 50 مليون دولار شهريا من مبيعات نفط سوريا والعراق داعش يجنى 50 مليون دولار شهريا من مبيعات نفط سوريا والعراق

>أخبار العراق

أفادت تقارير إخبارية بأن تنظيم "داعش" الارهابى يجنى ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكى شهريا من مبيعات النفط مما يسمح لهذا التنظيم بالحفاظ على توسع خلافته المزعومة فى مناطق واسعة من سوريا والعراق.
>ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن هذه التقارير أنه من المعتقد أن مبيعات النفط هى أكبر مصدر مالى للتنظيم، والذى يتيح أمامه إعادة بناء البنية التحتية ومواصلة تمويل عناصره ومساعيه العسكرية.
>وأضافت أن داعش يبيع النفط الخام للمهربين بأسعار مخفضة تتراوح بين 10 و 35 دولارا للبرميل ، أى أنه يعرض بسعر أقل عن السعر العالمى بحوالى 50 دولارا للبرميل، ومن ثم يقوم المهربون ببيعه للسماسرة فى تركيا.
>وأصدر مكتب رئيس الوزراء التركى بيانا قال فيه إنه اتخذ تدابير لتعزيز أمن الحدود، حيث تمكنت قوات الأمن من إيقاف 3 آلاف و319 حالة تهريب من سوريا فى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
>ووفقا للصحيفة البريطانية، يعتقد أن داعش يستخرج حوالى 30 ألف برميل يوميا فى سوريا وما يتراوح بين 10 آلاف و 20 آلف برميل يوميا فى العراق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365