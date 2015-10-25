مقترح سعودى بإنشاء بوابة معلوماتية تخدم دول المنطقة

القاهرة /أ ش أ/

بدأت اليوم /الأحد/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الاستثنائى للجنة العربية للإعلام الإلكترونى برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية ومشاركة ممثلى وزارات الإعلام فى الدول العربية المعنيين بالإعلام الإلكتروني.

>وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة أهمية هذا الاجتماع، حيث يأتى تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب فى البند الخاص باللجنة العربية للإعلام الإلكترونى فى مايو الماضى والصادر خلال الدورة العادية الـ46 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

>وقالت السفيرة أبو غزالة - فى تصريحات للصحفيين - "إن الاجتماع يناقش على مدى يومين المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية لمحتوى موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكترونى التابع لجامعة الدول العربية، وذلك بهدف إعادة بناء الموقع بما يخدم أهداف اللجنة بحيث يشكل محتوى الموقع بوابة معلوماتية للإعلام الإلكترونى فى الدول العربية، موضحة أن الموقع سيتضمن صفحة لكل دولة عربية لعرض معلومات كافية حول هذه الدولة، بالإضافة لربط محتوى الموقع بوسائل الإعلام الإلكترونية الأخرى وغيرها من المواقع الإلكترونية الرسمية فى الدول العربية".

>وأكدت أن الموقع سيشكل نافذة للتعريف بكل دولة من الدول الأعضاء فى الدول العربية، وسيكون بمثابة موسوعة معلوماتية عن كل دولة فى المجالات المختلفة بما فيها المعلومات السياحية وفرص تعاون رجال الأعمال فى المشروعات المتنوعة، كما أكدت أهمية الإعلان الإلكترونى فى خدمة قضايا العمل العربى المشترك، والذى أصبح فى صدارة وسائل الإعلام المختلفة.

>ومن جانبه، قدم ممثل المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الله العثمان المشرف على تقنية المعلومات بوزارة الثقافة والإعلام عرضا لمقترح المملكة حول محتوى موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكترونى التابع للجامعة العربية، والذى ستتكفل المملكة بتكلفة تصميم وتكلفه الموقع وكافة الأمور اللازمة لتشغيله وصيانته، وتدريب أعضاء اللجنة على إدارة الصفحات الخاصة به.

>وأشار إلى أن المحتوى المقترح للموقع يتضمن روزنامة للفعاليات المختلفة الخاصة بالإعلام الإلكترونى بشكل خاص والإعلام بشكل عام، وتضمين قاعدة بيانات خاصة بالصحف الإلكترونية المرخصة ولجميع العاملين فى مجال الإعلام الإلكترونى بكافة أشكاله، وإضافة ميثاق الشرف الخاص بالعمل الإعلامى خاصة المتعلقة بالإعلام الإلكترونى المهنى ضمن البوابة المعلوماتية، فضلا عن إضافة روابط مواقع التجارة الإلكترونية المرخصة فى دولها ومعلومات سياحية وخرائط إلكترونية لمواقع الجذب السياحى فى كل دولة، وتضمين البث الحى المباشر الإذاعى والتليفزيونى عبر الإنترنت للدول الأعضاء فى الجامعة العربية.

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