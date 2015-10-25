الأمطار الغزيرة تغلق العديد من الطرقات فى لبنان

أدت الأمطار الغزيرة التى هطلت منذ صباح اليوم على كافة الأراضى اللبنانية إلى إغلاق العديد من الطرق .. وسط مخاوف من اختلاط مياه الأمطار بالنفايات المكدسة فى العديد من المناطق اللبنانية بسبب حل أزمة النفايات.

وقامت قوات الدفاع المدنى بفتح العديد من الطرق ، فيما طالبت السلطات السائقين بالحذر فى القيادة على الطرقات المبللة بالأمطار خاصة فى المناطق الجبلية.

وتساقطت الأمطار يصاحبها حبات الثلج والبرد فى بعض المناطق الجبلية المرتفعة.

من جانبها، دعت النائبة اللبنانية ستريدا جعجع زوجة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، "رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء من مختلف الأطراف، وبمعزل عن الانتماءات الفئوية والخلافات السياسية، إلى أن يبادروا فورا الى ايجاد حل عاجل لقضية النفايات، التى أظهرت الأمطار الغزيرة التى هطلت اليوم مدى خطرها على الصحة والمياه الجوفية والبيئة، بحيث لا تميز بين انسان وآخر وطائفة وأخرى ومنطقة وأخرى، مهددة بتفشى الامراض الخطرة والأوبئة وتلوث المياه".

وحيت جعجع "صمود اللبنانيين على الرغم من المشاهد المقلقة التى عمت اليوم الكثير من المناطق"، وأكدت أن "الشعب البطل الذى صمد عشرات السنين فى وجه الحرب والمحن، لا يمكن ان يترك وطنه"، لافتة الى ان "اللبنانيين الذين كانوا ابطالا فى مواجهة مختلف الأزمات سيبقون فى بلدهم مهما اشتدت المصاعب والتحديات على انواعها".

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