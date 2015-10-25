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جنبلاط يسخر من اتهامات نتنياهو لمفتى القدس ويصفها بـ"الهلوسة"

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جنبلاط يسخر من اتهامات نتنياهو لمفتى القدس ويصفها بـ"الهلوسة" جنبلاط يسخر من اتهامات نتنياهو لمفتى القدس ويصفها بـ"الهلوسة"

سخر الزعيم الدرزى اللبنانى وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى من اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتناياهو لمفتى القدس الراحل الحاج أمين الحسينى بأنه هو الذى شجع الزعيم النازى أدولف هتلر على ارتكاب جرائم الإبادة بحق اليهود، واصفا هذه الاتهامات بـ"الهلوسة".

وقال جنبلاط - فى سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "إن نتنياهو وبواحدة من هلوساته المعتادة يعفى النازيين وأدولف هتلر من المحرقة اليهودية، ويضع اللوم على المفتى من القدس الحاج أمين الحسينى".

وأضاف "هذه المقاربة الجديدة فى تزوير التاريخ لنتنياهو قد تجعل الحاج أمين الحسينى هو من كتب (كفاحي)، الذى ألفه هتلر، واعتبر جنبلاط أن جرائم نتنياهو لا تحصى مثل أكاذيبه المطلقة وغطرسته، ولكنها لم تؤد إلى نتيجة لأنه اكتشف فجأة أنه فى كل شارع وفى كل زاوية من القدس ومن الضفة الغربية، هناك فلسطينى بأسلحة بدائية، كالسكاكين يرفض الاستيطان، رافضا الإذلال اليومى على الحواجز الأمنية، ولديه إرادة الحرية والكرامة.

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مصر 365