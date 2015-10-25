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مدرب الأهلي السابق يفسر.. الميزة والعبء في حسام غالي

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مدرب الأهلي السابق يفسر.. الميزة والعبء في حسام غالي مدرب الأهلي السابق يفسر.. الميزة والعبء في حسام غالي

"لاعب بمواصفات حسام غالي ميزة وعبء على أي مدير فني"، هكذا فسر أحمد أيوب المدرب العام السابق للأهلي شخصية القائد المخلوع للفارس الأحمر.

وقال أيوب: "أي مدير فني يتمنى أن يكون لديه لاعبًا بمواصفات غالي، لأنه يزيل أعباء كثيرة على الجهاز الفني داخل أرض الملعب".

وأضاف عبر قناة (سي بي سي إكسترا) "ولكن الإفراط في العصبية والتجاوز يتحول به إلى عبء".

وتابع: "غالي عصبي للغاية، ويفهم الجميع بشكل خاطيء، ولكن علاقته باللاعبين رائعة خارج الملعب".

وواصل: "انظر إلى الفارق الفني في حالة وجود غالي أو غيابه عن الفريق".

وأتم: "حسام غالي قائد للفريق بدون شارة، ولو كان القرار بيدي، لأعدت له الشارة في أقرب وقت".

وكان محمود طاهر رئيس النادي الأهلي نزع الشارة من غالي بعدما ركلها اعتراضًا على طرده من الملعب في مباراة حرس الحدود الموسم الماضي.

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