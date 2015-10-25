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مجلس علماء مصر يشارك بفعاليات المؤتمر الاقتصادي في مطروح

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مجلس علماء مصر يشارك بفعاليات المؤتمر الاقتصادي في مطروح مجلس علماء مصر يشارك بفعاليات المؤتمر الاقتصادي في مطروح

أرشيفية من مؤتمر الاقتصادي في مطروح

حضر اليوم “الأحد”، محمد عبدالصمد، الأمين العام لمجلس علماء ، فعاليات المؤتمر الاقتصادي لمحافظة مطروح، حيث بدء بمراسم الافتتاح، وتم عرض فيلم تسجيلي عن المحافظة، ومقومات الاستثمار بها وكلمة اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح.

وشارك وزيرا السياحة والاستثمار والتنمية المحلية،  في أولى جلساتها، بخطة تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي والغربي، و ركزت الجلسة الثانية على البنية الأساسية وقطاع تنمية الموانئ وتضمنت الجلسة الثالثة التنمية السياحية والعقارية.

وأشاد “عبدالصمد”، بمستوى التنظيم وفرص الاستثمار الواعدة بالأرض الخصبة والشواطئ الفيروزية لمطروح، وأكد على ضرورة الاستفادة بالمنهج العلمي، لتقديم خطوات نحو الأفضل لمصرنا العزيزة.

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