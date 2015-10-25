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وزيرة الهجرة ضيفة برنامج “وصال‎” على “الفضائية المصرية”.. الليلة

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وزيرة الهجرة ضيفة برنامج “وصال‎” على “الفضائية المصرية”.. الليلة وزيرة الهجرة ضيفة برنامج “وصال‎” على “الفضائية المصرية”.. الليلة

نبيلة مكرم

كتبت : إنجي لطفي

يستضيف برنامج “وصال” المذاع عبر “الفضائية المصرية “ فى السابعة مساء اليوم الأحد، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، للحديث عن أولى جولتها الخارجية، وحوارها مع الجالية فى الكويت والأردن وسيدنى باستراليا، وحثهم على التصويت فى انتخابات النواب، لاستكمال خارطة الطريق.

كما يدور الحوار حول إنشاء كيان موحد للمصريين فى الخارج، وجذب استثمارتهم لوطنهم الأم، كما يتطرق الحوار إلى خطورة الهجرة الشرعية على الشباب وتأثيرها السلبى على المجتمع.

“وصال” برنامج عن الجالية المصرية فى الخارج، من تقديم “عبير أبو طالب” ويرأس تحريره “أنس الوجود رضوان”، وإخراج “وليد التاجى”

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