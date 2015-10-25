البحيرة "تغرق فى شبر ميه".. وارتفاع نسبة الغياب بالمدارس

شهدت اليوم محافظة البحيرة حالة من الطقس السىء، وهطول الأمطار بغزارة على الكثير من المناطق خاصة بمدينة دمنهور ورشيد وكفر الدوار، وتحولت معظم شوارع القرى والمراكز لمستنقعات.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى انقطاع الكهرباء فى عدد من المناطق منها حوش عيسى وأبو المطامير، وارتفاع حالات غياب الطلاب بالمدارس المختلفة، وكذلك ارتباك فى الحركة المرورية، وسادت حالة من الغضب بين الأهالى لتقصير الأجهزة الحكومية فى مواجهة تداعيات ومشكلات الطقس السىء خاصة تراكم المياه بالشوارع وانسداد صفايات المطر.

وقام عدد من الأهالى، باللجوء إلى "نزح" مياه الأمطار من الشوارع باستخدام الأوانى، فيما قامت أجهزة الحماية المدنية، بالتعاون مع القوات المسلحة، بسحب المياه الغزيرة بشوارع مدينة رشيد خاصة منطقة الكسارة الشعبية، وكذلك جميع المناطق الأثرية بوسط المدينة.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة حالة الطوارئ لمواجهة مشكلات هطول الأمطار، وتم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة المشكلات الخدمية المتعلقة بحالة الطقس.

وتفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، شوارع مدينة دمنهور لمتابعة سحب مياه الأمطار المتراكمة، ووجه مجالس المدن والقرى بسرعة مواجهة المشكلات المتعلقة بسوء الأحوال الجوية، بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى وأجهزة الحماية المدنية.

- صورة لكورنيش الإسكندرية محاصر من الاتجاهين بمياه "البحر والأمطار"

>

- رجال الشرطة بالإسكندرية يرفعون شعار "شمر بنطلونك وانزل" لإنقاذ الشوارع

>

- محافظ الإسكندرية:خطة لحل أزمة تراكم مياه الأمطار تظهر نتائجها الشتاء القادم

>

- ارتفاع ضحايا سقوط كابل كهرباء ترام الإسكندرية على مياه الأمطار لـ6 قتلى

>

- بوادر الشتاء تخطف قلوب رواد تويتر بثلاثة هاشتاجات تتصدر الموقع

>

- إغلاق ميناء العين السخنة أمام حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية

>

- بالفيديو والصور.. كارثة إنسانية فى الإسكندرية بسبب الطقس السيئ.. مصرع 6 أشخاص حاولوا الاختباء من المطر صعقا فى سقوط كابل كهرباء ترام.. والمحافظ: تطوير شبكة الصرف لمواجهة الأزمة

>

- بالصور.. الطقس السىء يضرب المحافظات بعد انخفاض الحرارة 8 درجات ويعطل حياة المصريين.. أمطار فى القاهرة وسيول على الصعيد والسواحل الشمالية.. والأرصاد: الموجة مستمرة حتى الثلاثاء

>

>