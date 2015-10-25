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إحالة مدير مدرسة ومسئول إدارة سنورس التعليمية للتحقيق لتسمم7 تلاميذ بالفيوم

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إحالة مدير مدرسة ومسئول إدارة سنورس التعليمية للتحقيق لتسمم7 تلاميذ بالفيوم إحالة مدير مدرسة ومسئول إدارة سنورس التعليمية للتحقيق لتسمم7 تلاميذ بالفيوم
أكد الدكتور السيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استبعاد مدير مدرسة مجمع سنورس للتعليم الأساسى وإحالته للتحقيق، واستبعاد عامل النظافة المسئول عن مقصف المدرسة، بعد إصابة 7 تلاميذ بالمدرسة بحالة تسمم غذائى، إثر تناولهم مشروبا فاسدا، بالإضافة إلى التحقيق مع مدير إدارة سنورس التعليمية ومدير إدارة المتابعة بالإدارة والمسئول عن متابعة المدرسة.

وأضاف وكيل الوزارة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جميع التلاميذ المصابين حالتهم مستقرة، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وأنه لا صحة لما تردد عن وفاة أحد التلاميذ المصابين.

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