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اتحاد عمال مصر الديموقراطي يشارك في مظاهرات 30 يونيو

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اتحاد عمال مصر الديموقراطي يشارك في مظاهرات 30 يونيو اتحاد عمال مصر الديموقراطي يشارك في مظاهرات 30 يونيو
رئيس الاتحاد: لابد من إسقاط النظام الذي سجن العمال وأفرج عن الإرهابين بعفو رئاسي وعينهم في المناصب القيادية

كتب : - رحاب عبدالله منذ 7 دقائق

أعرب اتحاد عمال الديمقراطي، عن مشاركته في تظاهرات 30 يونيو المقبل مع كافة عمال مصر وطوائف الشعب المصري لإسقاط النظام، الذي تسبب في قمع وتشريد العمال.

وذكر بيان صادر عن الإتحاد، إن العمال تحملوا خلال فترة حكم مرسي "ما لم يروه خلال ثلاثين عاماً، في ظل نظام يتلذذ بفصل العمال وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم إذا طالبوا بحقوقهم بدلا من أن يحميهم، ويضعهم داخل السجون في الوقت الذي يفرج فيه عن الإرهابين والقتلة بعفو رئاسي".

وأضاف "هذا النظام زاد الفقير فقرا وزاد المريض مرضا، وفقد فيه العاطلون الأمل في الحصول على وظيفة بعد أن دمر الاقتصاد بالكامل".

وتابع "نحن أمام نظام عجز عن توفير الماء والكهرباء والوقود للشعب، وقتل في نفسه كافة الآمال التي حلم بها بعد ثورة يناير، واقتصر خيرات الوطن ومناصبه على جماعته وكأنهم ورثوا الوطن، على حساب الشعب المصري بكل شبابه وعلمائه وخبراؤه".

واعتبر يسري معروف رئيس الاتحاد، إن النظام "دمر العمالة المصرية في الخارج بعد أن افتعل الأزمات مع كافة الدول، فشجعها على طرد العمالة المصرية، وقام بتعيين الإرهابين والقتلة في المناصب القيادية، ووضع العمال داخل السجون".

وأوضح أن جماعة الإخوان "تتبع نظام الأرض المحروقة، لتدمير مصر والمصريين، وتعتبر كافة الشعب بخلاف الجماعة عدو لها تبيح سحله وسفك دماؤه، مشيراً إلى انه بعد الحملة الشرسة التي شنها النظام ضد العمال وجب عليهم إنقاذ مصر قبل فوات الأوان وقبل الدخول في نظام فاشي لا يعلم نهايته إلا الله" بحسب قوله.

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