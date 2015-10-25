لازم تخس.. السمنة تعرضك لأمراض القلب والسكر والعمود الفقرى

كثير من الأشخاص يعانون من الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن بسبب اتباع أنماط غذائية لم تكن موجودة فى حياتهم من قبل مثل تناول وإدمان الوجبات السريعة والمشروبات الغازية وغيرها من الممارسات التى تتسبب فى زيادة الوزن.>حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافةِ، أصبح الكثيرون يعانون من زيادة الوزن والإصابة بالبدانة بسبب الوجبات السريعة وارتباط الاعياد بتناول نوعية معينة من الطعام.

ويستكمل د. طايع قائلا "تسهم إصابة الأفراد بالبدانة فى زيادة فرص تعرضهم لبعض المخاطر والأضرار الصحية وأهمها":

1)أمراض القلب وتصلب الشرايين.

>2)مشاكل العمود الفقرى نتيجة ضغط زيادة الوزن على العمود الفقرى.

>3)الإصابة بمرض السكرى.

ويتابع د. طايع قائلا "إصابة الأشخاص بالبدانة أحد العوامل التى تؤثر على الحالة النفسية للأشخاص لذلك يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والتوتر".

وينصح د. طايع قائلا "يجب على الأفراد الاهتمام بتناول الطعام الصحى والمتوازن من حيث القيمة الغذائية والابتعاد عن تناول العادات الغذائية الضارة بالجسم والتى تتسبب فى إصابتهم بالبدانة لتجنب تعرضهم لأضرارها الصحية".

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