FDA تصدق على أول دواء لعلاج نقص إنزيم الفوسفاتيز الضرورى للعظام والأسنان

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخراً على طرح دواء جديد لعلاج الأشخاص المصابين بأحد اضطرابات الأيض النادرة، وهو مرض نقص إنزيم الفوسفاتيز القلوى، الضرورى لتمعدن العظام والأسنان، وتنظيم الكالسيوم والفوسفور داخلها.

ويعرف الدواء الجديد باسم سترينسيك Strensiq، ويحتوى على أنزيم أسفوتيز ألفا asfotase alfa، ويوجد فى صورة حقن، يحصل عليها المريض بمعدل 3 إلى 6 مرات فى الأسبوع، ويعمل عن طريق تعويض غياب أنزيم الفوسفاتيز القلوى، المسئول عن تكوين المعادن الأساسية داخل العظام.

وتم التأكد من فاعلية وأمان العقار الجديد بعد خضوع 99 شخصاً من المصابين بمرض نقص الفوسفاتيز للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، وأثبتت فاعليته فى تعويض نقص هذا الإنزيم الهام، ومن أبرز الآثار الجانبية الناجمة عن الدواء: ضيق التنفس والغثيان والدوخة والحمى.

وتمتلك شركة "أليكسيون" التى تتخذ من بلدة تشيشاير الأمريكية مقراً لها، الحق الحصرى فى تصنيع هذا الدواء.

ويعد نقص أنزيم الفوسفاتير من الأمراض الجينية النادرة والمزمنة، والتى تتسبب فى الكثير من التأثيرات المدمرة على العديد من أجهزة الجسم، وقد تؤدى إلى حدوث العجز الشديد والعديد من المضاعفات التى تهدد الحياة، ويصاب المرضى بخلل فى تنظيم عملية تمعدن العظام والأسنان، وهو ما يؤدى للإصابة بالكساح وهشاشة العظام وضعف العضلات والآلام، وقد يؤدى أيضاً ذلك لحدوث تشوهات فى الهيكل العظمى، وبالأخص العمود الفقرى والقفص الصدرى.

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